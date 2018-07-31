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Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018

21:58 1576 Читать на русском
Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018
Символічна збірна вільних агентів літа-2018

Представляємо символічну збірну з футболістів, які наразі перебувають без клубу.

Воротар – Дієго Кавальєрі

Вік – 35 років

Ринкова вартість – 1 млн євро

Останній клуб – Крістал Пелас

Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду

Бразилець, який колись був на контракті в Ліверпуля, навесні повернувся з Флуміненсе в АПЛ – резервним голкіпером Крістал Пелас. До завершення чемпіонату ні разу за "орлів" не зіграв і отримав статус вільного агента.

Правий захисник – Денніс Дікмайєр

Вік – 28 років

Ринкова вартість – 1,5 млн євро

Останній клуб – Гамбург

Статистика в попередньому сезоні – 22 матчі

Німецький фулбек провів у Гамбурзі 8 років. У кожному сезоні Дікмайєр грав 20+ матчів у Бундеслізі, але наприкінці весни сторони не продовжили співпрацю. "Динозаври" вперше в історії вилетіли з елітного дивізіону, а Дікмайєр покинув клуб, в якому став футболістом.

Центральний захисник – Дієго Рейєс

Вік – 25 років

Ринкова вартість – 5 млн євро

Останній клуб – Порту

Статистика в попередньому сезоні – 20 матчів, 3 голи

25-річний захисник мав їхати на чемпіонат світу в складі збірної Мексики. Втім, перед турніром травмувався і не продовжив контракт з Порту, де за кілька років так і не став основним навіть після оренд в іспанські середняки. Зараз на нього претендують клуби АПЛ.

Центральний захисник – Роберт Хут

Вік – 33 роки

Ринкова вартість – 2,5 млн євро

Останній клуб – Лестер

Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду

3-разовий чемпіон Англії залишився без клубу через травму, яка вибила його з гри на весь минулий сезон. Нещодавно Хут в основі Лестера брав сенсаційне чемпіонство АПЛ-2015/16, а тепер 33-річний центрбек має проблеми з пошуком нового місця роботи.

Лівий захисник – Еміліо Ісагірре

Вік – 32 роки

Ринкова вартість – 2,2 млн євро

Останній клуб – Аль-Фейха

Статистика в попередньому сезоні – 24 матчі

Основний лівий захисник збірної Гондурасу відомий своїми виступами за Селтік. Попередній сезон у першості Саудівської Аравії пройшов для Ісагірре також на нормальному рівні, тому незабаром він повинен отримати хорошу пропозицію навіть у 32 роки.

Опорний півзахисник – Мілан Бадель

Вік – 29 років

Ринкова вартість – 15 млн євро

Останній клуб – Фіорентина

Статистика в попередньому сезоні – 27 матчів, 2 голи

Ласий шматок італійського ринку. Хорватський опорник провів черговий рівний сезон за Фіорентину, а потім став віце-чемпіоном світу-2018. На Баделя полювали ледь не всі гранди Серії А, але дістанеться він Лаціо – римляни завершують трансфер.

Центральний півзахисник – Яя Туре

Вік – 35 років

Ринкова вартість – 2,5 млн євро

Останній клуб – Манчестер Сіті

Статистика в попередньому сезоні – 17 матчів

Один з найкращих африканських футболістів останнього десятиліття нарешті розійшовся з Манчестер Сіті та ненависним йому Хосепом Гвардіолою. Яя вважає, що досі може виступати на високому рівні, тому не збирається суттєво зменшувати свої запити по зарплаті, що відлякує клуби.

Центральний півзахисник – Макс Майєр

Вік – 22 роки

Ринкова вартість – 18 млн євро

Останній клуб – Шальке

Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 1 гол

Талановитий хавбек у середині сезону був невід'ємною частиною механізму Шальке – Доменіко Тедеско відвів йому ключову роль в побудові атак команди. Однак згодом Майєр вирішив, що рідний клуб його недооцінює, відмовився підписати новий контракт і побив горщики з керівництвом.

Правий вінгер – Атем Бен Арфа

Вік – 31 рік

Ринкова вартість – 5 млн євро

Останній клуб – ПСЖ

Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду

Бен Арфа просидів минулий сезон на хорошій зарплаті в ПСЖ, не вийшовши жодного разу на поле. Тепер француз мусить повертати собі форму, щоб хоч десь працевлаштуватися. Претендентів обмаль, а чутки пов'язували Атема з київським Динамо.

Лівий вінгер – Бернард

Вік – 25 років

Ринкова вартість – 16 млн євро

Останній клуб – Шахтар

Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 10 голів

Примхливий бразилець розкрився в Шахтарі під керівництвом Паулу Фонсеки і вдало виступав з "гірниками" в Лізі чемпіонів. Щоправда, кінець сезону Бернард пропустив через проблеми зі здоров'ям, а провжити угоду з Шахтарем і набивати кишені золотом він відмовився. Тепер Бернарда торгують імениті європейські клуби, зокрема Мілан.

Центральний нападник – Дьємерсі Мбокані

Вік – 32 роки

Ринкова вартість – 4,5 млн євро

Останній клуб – Динамо

Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 11 голів

Мбокані чудово виглядав у другій половині 2017 року – йшли активні переговори щодо нового контракту з Динамо. Після зимової перерви конголезець дуже здав, програв конкуренцію в київському клубі і грав мало. Тепер – він безробітний з другосортними пропозиціями.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

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