Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018

Представляємо символічну збірну з футболістів, які наразі перебувають без клубу.
Воротар – Дієго Кавальєрі
Вік – 35 років
Ринкова вартість – 1 млн євро
Останній клуб – Крістал Пелас
Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду
Бразилець, який колись був на контракті в Ліверпуля, навесні повернувся з Флуміненсе в АПЛ – резервним голкіпером Крістал Пелас. До завершення чемпіонату ні разу за "орлів" не зіграв і отримав статус вільного агента.
Правий захисник – Денніс Дікмайєр
Вік – 28 років
Ринкова вартість – 1,5 млн євро
Останній клуб – Гамбург
Статистика в попередньому сезоні – 22 матчі
Німецький фулбек провів у Гамбурзі 8 років. У кожному сезоні Дікмайєр грав 20+ матчів у Бундеслізі, але наприкінці весни сторони не продовжили співпрацю. "Динозаври" вперше в історії вилетіли з елітного дивізіону, а Дікмайєр покинув клуб, в якому став футболістом.
Центральний захисник – Дієго Рейєс
Вік – 25 років
Ринкова вартість – 5 млн євро
Останній клуб – Порту
Статистика в попередньому сезоні – 20 матчів, 3 голи
25-річний захисник мав їхати на чемпіонат світу в складі збірної Мексики. Втім, перед турніром травмувався і не продовжив контракт з Порту, де за кілька років так і не став основним навіть після оренд в іспанські середняки. Зараз на нього претендують клуби АПЛ.
Центральний захисник – Роберт Хут
Вік – 33 роки
Ринкова вартість – 2,5 млн євро
Останній клуб – Лестер
Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду
3-разовий чемпіон Англії залишився без клубу через травму, яка вибила його з гри на весь минулий сезон. Нещодавно Хут в основі Лестера брав сенсаційне чемпіонство АПЛ-2015/16, а тепер 33-річний центрбек має проблеми з пошуком нового місця роботи.
Лівий захисник – Еміліо Ісагірре
Вік – 32 роки
Ринкова вартість – 2,2 млн євро
Останній клуб – Аль-Фейха
Статистика в попередньому сезоні – 24 матчі
Основний лівий захисник збірної Гондурасу відомий своїми виступами за Селтік. Попередній сезон у першості Саудівської Аравії пройшов для Ісагірре також на нормальному рівні, тому незабаром він повинен отримати хорошу пропозицію навіть у 32 роки.
Опорний півзахисник – Мілан Бадель
Вік – 29 років
Ринкова вартість – 15 млн євро
Останній клуб – Фіорентина
Статистика в попередньому сезоні – 27 матчів, 2 голи
Ласий шматок італійського ринку. Хорватський опорник провів черговий рівний сезон за Фіорентину, а потім став віце-чемпіоном світу-2018. На Баделя полювали ледь не всі гранди Серії А, але дістанеться він Лаціо – римляни завершують трансфер.
Центральний півзахисник – Яя Туре
Вік – 35 років
Ринкова вартість – 2,5 млн євро
Останній клуб – Манчестер Сіті
Статистика в попередньому сезоні – 17 матчів
Один з найкращих африканських футболістів останнього десятиліття нарешті розійшовся з Манчестер Сіті та ненависним йому Хосепом Гвардіолою. Яя вважає, що досі може виступати на високому рівні, тому не збирається суттєво зменшувати свої запити по зарплаті, що відлякує клуби.
Центральний півзахисник – Макс Майєр
Вік – 22 роки
Ринкова вартість – 18 млн євро
Останній клуб – Шальке
Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 1 гол
Талановитий хавбек у середині сезону був невід'ємною частиною механізму Шальке – Доменіко Тедеско відвів йому ключову роль в побудові атак команди. Однак згодом Майєр вирішив, що рідний клуб його недооцінює, відмовився підписати новий контракт і побив горщики з керівництвом.
Правий вінгер – Атем Бен Арфа
Вік – 31 рік
Ринкова вартість – 5 млн євро
Останній клуб – ПСЖ
Статистика в попередньому сезоні – жодного матчу за першу команду
Бен Арфа просидів минулий сезон на хорошій зарплаті в ПСЖ, не вийшовши жодного разу на поле. Тепер француз мусить повертати собі форму, щоб хоч десь працевлаштуватися. Претендентів обмаль, а чутки пов'язували Атема з київським Динамо.
Лівий вінгер – Бернард
Вік – 25 років
Ринкова вартість – 16 млн євро
Останній клуб – Шахтар
Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 10 голів
Примхливий бразилець розкрився в Шахтарі під керівництвом Паулу Фонсеки і вдало виступав з "гірниками" в Лізі чемпіонів. Щоправда, кінець сезону Бернард пропустив через проблеми зі здоров'ям, а провжити угоду з Шахтарем і набивати кишені золотом він відмовився. Тепер Бернарда торгують імениті європейські клуби, зокрема Мілан.
Центральний нападник – Дьємерсі Мбокані
Вік – 32 роки
Ринкова вартість – 4,5 млн євро
Останній клуб – Динамо
Статистика в попередньому сезоні – 28 матчів, 11 голів
Мбокані чудово виглядав у другій половині 2017 року – йшли активні переговори щодо нового контракту з Динамо. Після зимової перерви конголезець дуже здав, програв конкуренцію в київському клубі і грав мало. Тепер – він безробітний з другосортними пропозиціями.
Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"