Інтер знову хоче підписати Бернарда

Екс-півзахисник Шахтаря Бернард може перейти в Інтер замість Мілана.

Інтер знову включився в боротьбу за півзахисника Бернарда, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан продовжує пошуки вінгера: Бернард – запасний варіант

Спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аузіліо попросив бразильця почекати з підписанням контракту з Міланом або Челсі до вівторка чи середи. Але офіційної пропозиції гравець не отримав.

Варто зазначити, що Челсі поставив Бернарду ультиматум до 7 серпня, щоб той прийняв рішення.

Раніше повідомлялось, що хавбек близький до переходу в Мілан.