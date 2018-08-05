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Інтер знову хоче підписати Бернарда

13:28 157 Читать на русском
Інтер знову хоче підписати Бернарда
Бернард / соцмережі

Екс-півзахисник Шахтаря Бернард може перейти в Інтер замість Мілана.

Інтер знову включився в боротьбу за півзахисника Бернарда, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан продовжує пошуки вінгера: Бернард – запасний варіант

Спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аузіліо попросив бразильця почекати з підписанням контракту з Міланом або Челсі до вівторка чи середи. Але офіційної пропозиції гравець не отримав.

Варто зазначити, що Челсі поставив Бернарду ультиматум до 7 серпня, щоб той прийняв рішення.

Раніше повідомлялось, що хавбек близький до переходу в Мілан.

Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Бернард Бернард Інтер Інтер
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