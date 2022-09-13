Монца офіційно повідомила про звільнення головного тренера Джованні Строппи.

Берлусконі накинувся на "потворного" арбітра і тренера власної команди: "Сьогодні ми грали проти 12 суперників"

Фахівець очолив команду влітку 2021-го і з першої спроби виконав завдання виходу в Серію А. На рівні еліти справи йшли невдало – Монца програла 5 матчів поспіль і лише в попередньому турі здобула перше очко, розписавши нічию з Лечче. Втім, це не змінило рішення одіозного президента клубу Сільвіо Берлусконі, який регулярно критикував Строппу на публіці.

Додамо, що це друга відставка в новому сезоні Серії А. Першою не витримала Болонья, яка замінила Сінішу Міхайловіча на Тьягу Мотту.

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