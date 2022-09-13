Монца официально сообщила об увольнении главного тренера Джованни Строппы.

Берлускони набросился на "уродливого" арбитра и тренера собственной команды: "Сегодня мы играли против 12 соперников"

Специалист возглавил команду летом 2021-го и с первой попытки выполнил задачу выхода в Серию А. На уровне элиты дела шли неудачно – Монца проиграла 5 матчей подряд и только в предыдущем туре добыла первое очко, расписав ничью с Лечче. Впрочем, это не изменило решения одиозного президента клуба Сильвио Берлускони, регулярно критиковавшего Строппу на публике.

Добавим, что это вторая отставка в новом сезоне Серии А. Первой не выдержала Болонья, заменившая Синишу Михайловича на Тьягу Мотту.

Ювентус спас ничью с Салернитаной – туринцы дважды забили в компенсированное время, но VAR и капитан не дали победить