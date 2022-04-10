"Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни, як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу. Агресія проти України привела Росію в обійми Китаю.

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Глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна. Я познайомився з ним 20 років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії та миру... Дуже шкода. У Бучі були скоєні справжні військові злочини, і Росія не може заперечувати свою відповідальність", – сказав Берлусконі під час з'їзду своєї партії Forza Italia.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі свого часу був Прем'єр-міністром Італії. У футбольному світі відомий завдяки Мілану, який належав бізнесмену майже два десятиліття. Зараз Берлусконі опікується Монцою, яка виступає у Серії В.

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