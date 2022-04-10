"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны, как Украина, которая сегодня с большой честью борется за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в объятия Китая.

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Глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина. Я познакомился с ним 20 лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира... Очень жаль. В Буче были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал Берлускони во время съезда своей партии Forza Italia.

Напомним, что Сильвио Берлускони в свое время был Премьер-министром Италии. В футбольном мире известен благодаря Милану, принадлежавшему бизнесмену почти два десятилетия. Сейчас Берлускони занимается Монцой, которая выступает в Серии В.

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