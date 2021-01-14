Екс-президент Мілана сьогодні (14 січня) був доправлений у кардіоторакальний центр Монако.

Берлусконі, бос Маліновського та екс-власник Інтера потрапили в топ найбагатших в Італії

Причиною госпіталізації 84-річного італійця стала аритмія серця, повідомляє ANSA. Його особистий лікар Альберто Дзангрілло наполіг на негайному лікуванні саме в Монако. Берлусконі проживає у Вальбонні (південь Франції), тому поїздка в рідну Італію могла створити зайві ризики для здоров'я пацієнта.

Нагадаємо, дон Сільвіо опікувався Міланом з 1986 по 2017 роки, а зараз керує Монцою із Серії Б.

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