У рейтингу товстосумів є пов'язані з футболом персони, повідомляє Calcio e Finanza.

Мілан оновив "вічний" рекорд легендарного Торіно

До топ-10 італійських мільярдерів потрапив власник Монци та колишній бос Мілана Сільвіо Берлусконі. Його статки оцінили 7,3 млрд євро. На 13-му місці в рейтингу опинився акціонер представника Серії B Віченци Ренцо Россо (4,3 млрд). Також у списку колишній власник міланського Інтера Массімо Моратті (1,5 млрд) і екс-бос Фіорентини Дієго Делла Валле (1,3 млрд).

До слова, замкнув перелік італійських мільярдерів Антоніо Перкассі – засновник KIKO Milano і президент Аталанти (1,1 млрд).

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