30 березня президента Монци виписали з тієї ж лікарні. Зараз 86-річний Берлусконі знову опинився в лікарні Сан-Раффаеле, але вже у відділенні реанімації. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що лідера партії Forza Italia доставили до медичного закладу із задишкою. Але вже зараз стан друга Путіна оцінюють як стабільний: він перебуває у свідомості та розмовляє.

Берлусконі зробили комп'ютерну томографію, і наразі він чекає результатів інших аналізів. Сам Сільвіо стверджує, що його госпіталізували, тому що попередня проблема зі здоров'ям так і не була вирішена.

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