30 марта президент Монцы был выписан из той же больницы. Сейчас 86-летний Берлускони вновь оказался в больнице Сан-Раффаэле, но уже в отделении реанимации. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что лидера партии Forza Italia доставили в медицинское учреждение с одышкой. Но уже сейчас состояние друга Путина оценивается как стабильное: он находится в сознании и разговаривает.

Берлускони сделали компьютерную томографию, и в настоящее время он ждёт результатов других анализов. Сам Сильвио утверждает, что он был госпитализирован, потому что предыдущая проблема со здоровьем так и не была решена.

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