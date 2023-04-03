Між представниками Мілана та Наполі вирували емоції у підтрибунному приміщенні у перерві поєдинку 28-го туру Серії А.

Рафаель Леау та Лучано Спаллетті перетнулись під час перерви. Наставник неаполітанців, які на той час програвали 0:2, висунув претензії португальцю за святкування гола.

Парад ефектних голів у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 0:4

23-річна зірка майже ніяк не відреагував, але за нього вступився Паоло Мальдіні. "Сер, ви нервуєте? Але ж ви вже виграли чемпіонат, якого хріна вам треба?" – звернувся до Спаллетті спортивний директор "россонері".

По перерві Леау ще раз змусив Наполі дратуватись, адже оформив дубль. Крапку поставив Салемакерс. 4:0! Мілан піднявся на 3 місце Серії А (51 заліковий бал), але відставання від Наполі складає 20 пунктів.

*Spalletti at HT not happy with Leão for dancing after the goal*



Paolo Maldini:



“Mister, you’re nervous, you already won the league, what more do you want?”



- translation via: @SULTANO_91



pic.twitter.com/mZJYKzAyXR — III (@Semprista) April 2, 2023

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