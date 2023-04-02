"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч-репетицію перед чвертьфінальним протистоянням Мілана та Наполі в Лізі чемпіонів.

Мілан готовий до сенсації в ЛЧ

Наполі летить до Скудетто, непристойно відірвавшись від конкурентів. Команда Лучано Спаллетті у цьому сезоні демонструє красивий і ефективний футбол. Мало кому вдається створити неаполітанцям проблеми, а от Мілану вдалося. Восени "россонері" знайшли протидію та зіграли краще за Наполі, хоча й поступилися за підсумковими цифрами на табло.

Сьогодні чинний чемпіон зумів доповнити хорошу гру позитивним результатом. Мілан забив два голи у середині першого тайму та закріпив успіх по перерві. Інтрига для Ліги чемпіонів розрослася. Команди незабаром зустрінуться в 1/4 фіналу. Наполі залишається фаворитом, зважаючи на стабільну гру по дистанції, однак Мілан знову довів, що в очних матчах має свої козирі.

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Леау і Діас розгромили майбутнього чемпіона

Мілан організовано захищався, а власні моменти створював після спалахів креативу Леау та Діаса. Піренейці підривали гру ривком чи фінтом. Діас раз пробачив, але наступні дві атаки завершилися голами. Браїм обіграв на фланзі двох і вивів сам на сам Леау – той перекинув воротаря. Через кілька хвилин вже Рафаел проскочив кількох опонентів і розвалив структуру Наполі – Діас скористався подачею Беннасера.

Леау зазвичай розбалансовує Мілан: багато дає в атаці, але ламає командні зв'язки та лінується відпрацьовувати без м'яча. Сьогодні плюси португальця значно переважили мінуси. У другому таймі, коли Наполі нібито почав домінувати, Рафаел втік у контратаку та забив гарний гол. Салемакерс після ефектного соло довершив розгром майбутнього чемпіона.

Наполі – не Наполі, коли без Осімхена

Лучано Спаллетті сьогодні мусив обійтися без найкращого бомбардира – Осімхен отримав пошкодження. Це величезна втрата для Наполі, адже нігерійський форвард шикарно завершує атаки, а також своїми переміщеннями допомагає партнерам створювати моменти. Сімеоне, який вийшов замість нього, не дає стільки варіантів в атаці.

У соцмережах носилися з дивною статистикою – Наполі до цього вечора виграв 100% матчів сезону без Осімхена. Але різниця дала про себе знати вже на перших хвилинах, коли Сімеоне погано замкнув простріли з флангів. Атакам господарів загалом не вистачало динаміки. Навіть за рахунку 0:2 неаполітанці не могли нічого придумати. Мілан грамотно розташовувався та блокував всі удари.

Важлива перемога для Мілана

А коли знадобилося – підстрахував Меньян. Дуже важлива перемога для Мілана, адже в попередніх 10 турах "россонері" виграли лише три матчі. Нависла реальна загроза пролетіти повз ЛЧ, хоча Інтер і Рома також роздають очки. Лаціо набрав переможний хід, Ювентус підтягнувся навіть з 15-очковим штрафом.

Мілан набрав 51 бал і піднявся на третє місце. Наполі – перший. З 16-очковим відривом від конкурентів. Чемпіонству нічого не загрожує, але тривожні дзвіночки звучать. Друга поразка за місяць для Лучано Спаллетті.