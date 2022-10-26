"Ми відмовили дійсно з тієї причини, що цього року немає вільних дат. Ми шукали дату, але її не існує.

Чорноморець знову відмовився переносити матч з лідером УПЛ – пролунали натяки на порушення домовленостей

Через відмову всіх клубів їхати до Одеси, попри те, що є дозвіл грати тут, а саме Олександрії, Кривбаса та Зорі (там теж написано за погодженням сторін), одну гру ми змістили на перші числа грудня.

Ми повинні закінчити це коло перед чемпіонатом світу, тобто 8-го ми не можемо грати. Ми й так проводимо у поїздах по 16 годин. Наш клуб не проти перенесення матчів, але якщо є вільна дата в рамках кола. Яскравий приклад – матч проти Кривбаса", – повідомила прес-служба Чорноморця у коментарі FanDay.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 звинуватив "моряків" у небажанні йти на компроміс: дніпряни через участь у Лізі конференцій просили Чорноморець перенести їхню дуель спочатку на грудень, а згодом – на весну 2023 року. В обох випадках "спортклубівці" отримали відмову.

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