"Для мене було честю грати разом із Кріштіану, він звір. Коли Роналду пішов з Реала, у мене з'явилося прагнення робити більше. Його відхід став мотивацією для мене робити більше на полі.

Бензема – володар "Золотого м'яча-2022"

Я завжди думав про "Золотий м'яч". Тримав у голові цю мету відтоді, як мені виповнилося 30. Говорив собі, що можу бути лідером, що граю в Реалі – найкращому клубі світу. Коли мені був 21 рік, у мене не було нинішніх амбіцій.

У мене були важкі періоди, особливо коли всі мої партнери виїжджали в збірні, а я тренувався на базі Реала. Я завжди говорив, що у мене повно амбіцій. Я ніколи не вигравав чемпіонат світу зі збірною Франції. Цю мрію мені ще належить реалізувати. Це моя мета", – цитує Бензема AS.

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