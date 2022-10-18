Бензема зізнався, що Роналду вплинув на його мотивацію виграти "Золотий м'яч", і вже вибрав нову велику ціль
Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема розповів про свій шлях до "Золотого м'яча".
"Для мене було честю грати разом із Кріштіану, він звір. Коли Роналду пішов з Реала, у мене з'явилося прагнення робити більше. Його відхід став мотивацією для мене робити більше на полі.
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Я завжди думав про "Золотий м'яч". Тримав у голові цю мету відтоді, як мені виповнилося 30. Говорив собі, що можу бути лідером, що граю в Реалі – найкращому клубі світу. Коли мені був 21 рік, у мене не було нинішніх амбіцій.
У мене були важкі періоди, особливо коли всі мої партнери виїжджали в збірні, а я тренувався на базі Реала. Я завжди говорив, що у мене повно амбіцій. Я ніколи не вигравав чемпіонат світу зі збірною Франції. Цю мрію мені ще належить реалізувати. Це моя мета", – цитує Бензема AS.
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