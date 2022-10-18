"Для меня было честью играть вместе с Криштиану, он зверь. Когда Роналду ушел из Реала, у меня появилось стремление делать больше. Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле.

Бензема – обладатель "Золотого мяча-2022"

Я всегда думал о "Золотом мяче". Держал в голове эту цель с тех пор, как мне исполнилось 30. Говорил себе, что могу быть лидером, что играю в Реале – лучшем клубе мира. Когда мне был 21 год, у меня не было нынешних амбиций.

У меня были тяжелые периоды, особенно когда все мои партнеры уезжали в сборные, а я тренировался на базе Реала. Я всегда говорил, что у меня полно амбиций. Я никогда не выигрывал чемпионат мира со сборной Франции. Эту мечту мне еще предстоит реализовать. Это моя цель", – цитирует Бензема AS.

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