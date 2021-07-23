Реал не зміг уникнути кадрових втрат у міжсезоння через COVID-19.

Мадридці на своєму офіційному сайті повідомили про позитивний тест у нападника Каріма Бензема.

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Реал не надав жодних подробиць щодо стану своєї зірки. 33-річний форвард повинен був повернутися з відпустки після чемпіонату Європи. На турнірі Бензема відзначився 4 голами, але це не врятувало Францію від вильоту вже на стадії 1/8 фіналу.

Додамо, що офіційний сезон для Реала розпочнеться 14 серпня гостьовим матчем проти Алавеса в рамках Ла Ліги.

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