Хавбек мадридців в середу покинув тренування команди невдовзі після його початку. У 29-річного іспанця був жар і симптоми застуди, повідомляє Marca.

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Відзначається, що Іско вже здав два негативних тести на коронавірус, тому його хворобу списують на реакцію на вакцину, першу дозу якої йому вкололи 19 липня.

До слова, Іско після повернення в Реал Карло Анчелотті знову почав виходити на високий рівень. Іспанець був одним з найкращих на тренуваннях. У минулому сезоні іспанець провів за Реал 25 матчів (в основному неповних) в Ла Лізі і віддав 2 результативні передачі.

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