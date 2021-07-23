Мадридцы на своем официальном сайте сообщили о положительном тесте у нападающего Карима Бензема.

Иско досрочно покинул тренировку Реала из-за реакции организма на вакцину от коронавируса

Реал не предоставил никаких подробностей о состоянии своей звезды. 33-летний форвард должен был вернуться из отпуска после чемпионата Европы. На турнире Бензема отличился 4 голами, но это не спасло Францию от вылета уже на стадии 1/8 финала.

Добавим, что официальный сезон для Реала начнется 14 августа гостевым матчем против Алавеса в рамках Ла Лиги.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля