Бензема сдал положительный тест на коронавирус
12:50 - Читати українською
Реал не смог избежать кадровых потерь в межсезонье из-за COVID-19.
Мадридцы на своем официальном сайте сообщили о положительном тесте у нападающего Карима Бензема.
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Реал не предоставил никаких подробностей о состоянии своей звезды. 33-летний форвард должен был вернуться из отпуска после чемпионата Европы. На турнире Бензема отличился 4 голами, но это не спасло Францию от вылета уже на стадии 1/8 финала.
Добавим, что официальный сезон для Реала начнется 14 августа гостевым матчем против Алавеса в рамках Ла Лиги.
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