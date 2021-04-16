Головний бомбардир Реала Карім Бензема незабаром залишить свій підпис на новій угоді з мадридцями.

Керівництво Реала узгодила усі основні деталі продовження співпраці з Карімом Бензема, повідомляє Marca.

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Новий контракт з французьким форвардом буде розрахований до 2023 року. Офіційно про підписання угоди мадридці планують оголосити ще до завершення нинішнього сезону.

Нагадаємо, Карім перебуває у Реалі з 2009-го. У поточному розіграші Ла Ліги 33-річний нападник провів 26 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 6-ма асистами.

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