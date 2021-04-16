Главный бомбардир Реала Карим Бензема вскоре оставит свою подпись на новом соглашении с мадридцами.

Руководство Реала согласовало все основные детали продления сотрудничества с Каримом Бензема, сообщает Marca.

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Новый контракт с французским форвардом будет рассчитан до 2023 года. Официально о подписании соглашения мадридцы планируют объявить еще до завершения нынешнего сезона.

Напомним, Карим находится в Реале с 2009-го. В текущем розыгрыше Ла Лиги 33-летний нападающий провел 26 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 6-ю ассистами.

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