Розкішні виступи Руслана Маліновського дозволили йому увірватися до списку найкращих гравців Європи.

Хавбек Аталанти очолив рейтинг найкращих гравців топ-5 ліг Європи за останній місяць, який укладає Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 2:3

Маліновський зупинився дуже близько від максимуму – 97,3 балів зі 100. Трійку лідерів замкнули нападник Вільяреала Жерар Морено і голкіпер Наполі Давід Оспіна. Позаду опинилася низка гравців з топ-клубів – Карім Бензема (4 місце), Леон Горецка (8-е), Френкі де Йонг (13-е).

Додамо, що за останній місяць Маліновський провів на клубному рівні 5 матчів, в яких відзначився одним голом та 5 асистами.

Маліновський двома шедеврами проти Фіорентини повернув Аталанту у зону ЛЧ – українець повторив досягнення Фігу