Головний тренера аравійців Марсело Гальярдо відсторонив француза від команди за самовільний демарш. Бензема розчарований своїм переїздом в Азію і хотів би повернутися до Європи.

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Одним із перших, до кого звернувся Карім, був Реал. Принаймні так стверджує Sport.es. За інформацією джерела, клуб відмовив, оскільки був розчарований рішенням 36-річного форварда покинути Сантьяго Бернабеу минулого літа. Тоді його відпустили виключно з поваги до того, що він зробив для Реала.

Водночас Карло Анчелотті нібито був готовий переконати Флорентіно Переса змінити думку. Мовляв, Бензема дуже допоміг би команді в боротьбі за трофеї. Втім, Фабріціо Романо отримав коментар щодо цієї ситуації від брата Каріма. "Це вигадані новини", – заявив Грессі Бензема.

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