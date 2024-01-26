Главный тренер аравийцев Марсело Гальярдо отстранил француза от команды за самовольный демарш. Бензема разочарован своим переездом в Азию и хотел бы вернуться в Европу.

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Одним из первых, к кому обратился Карим, был Реал. По крайней мере, так утверждает Sport.es. По информации источника, клуб отказал, поскольку был разочарован решением 36-летнего форварда покинуть Сантьяго Бернабеу прошлым летом. Тогда его отпустили только из уважения к тому, что он сделал для Реала.

В то же время Карло Анчелотти якобы готов был убедить Флорентино Переса изменить мнение. Мол, Бензема очень помог бы команде в борьбе за трофеи. Впрочем, Фабрицио Романо получил комментарий по поводу этой ситуации от брата Карима. "Это вымышленные новости", – заявил Гресси Бензема.

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