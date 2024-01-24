Кілька тижнів преса не вгамовується щодо майбутнього володаря "Золотого м'яча". Карім Бензема не зумів вчасно повернутися у розташування Аль-Іттіхада з відпустки, і його відсторонили від зимового збору. Одразу з'явилися чутки, що француз покине Саудівську Аравію.

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Карім Бензема зв'язався з L'Équipe і зробив офіційну заяву, щодо свого майбутнього: "Це цілковита брехня! ЗМІ вже не знають, що вигадувати. Чим більше, тим краще".

Нагадаємо, що француз приєднався до Аль-Іттіхада влітку 2023 року. Загалом Карім Бензема провів за саудівський клуб 20 матчів, в яких забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач. Чинна угода нападника з Аль-Іттіхадом діє до 2026 року.

Варто зауважити, що інтерес до Бензема був з боку кількох англійських клубів, зокрема Челсі та Арсенала.

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