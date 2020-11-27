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"Це був фінал": Модріч відверто задоволений перемогою Реала над Інтером

Бензема під час тренування "вершкових" у п'ятницю займався окремо від основи Реала. Він продовжує відновлення після ушкодження привідного м'яза. Бензема зазнав травми ще на початку листопада в протистоянні з Валенсією. Француз напевне пропустить матч проти Алавеса в суботу, а також ризикує не полетіти до Києва на поєдинок групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

Реал впевнено переміг Інтер: мадридці залякують Шахтар, Конте робить перший крок до відставки, а Кроос б'є рекорди