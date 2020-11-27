Бензема не відновив тренування у загальній групі – матч із Шахтарем за кілька днів
Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжує відновлюватися від травми стегна та ризикує пропустити найближчі матчі команди Зінедіна Зідана.
Центрфорвард наразі працює за індивідуальною програмою, повідомляє El Chiringuito TV.
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Бензема під час тренування "вершкових" у п'ятницю займався окремо від основи Реала. Він продовжує відновлення після ушкодження привідного м'яза. Бензема зазнав травми ще на початку листопада в протистоянні з Валенсією. Француз напевне пропустить матч проти Алавеса в суботу, а також ризикує не полетіти до Києва на поєдинок групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.
У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.
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