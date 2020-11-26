"Я сказав, що для нас це буде фінал, ми провели чудовий матч. Ми зробили те, про що я просив: зіграли разом один для одного. Реал заслужив перемогу.

Інтер – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Втративши ключових гравців, нам довелося грати групою і демонструвати індивідуальні навички. Ми показали командний дух і характер, які завжди проявляли в Лізі чемпіонів. Ми задоволені своїм виступом", – цитує Модріча Football Italia.

До слова, матч Інтер – Реал завершився з рахунком 0:2. Після 4-х турів команда Зідана набрала 7 очок та йде другою у квартеті В. Інтер розташувався останнім з двома пунктами.

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