Центрфорвард пока работает по индивидуальной программе, сообщает El Chiringuito TV.

"Это был финал": Модрич откровенно доволен победой Реала над Интером

Бензема во время тренировки "сливочных" в пятницу занимался отдельно от основы Реала. Он продолжает восстановление после повреждения приводящей мышцы. Бензема получил травму еще в начале ноября в противостоянии с Валенсией. Француз наверняка пропустит матч против Алавеса в субботу, а также рискует не полететь в Киев на поединок группового этапа ЛЧ против Шахтера.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Реал уверенно победил Интер: мадридцы запугивают Шахтер, Конте делает первый шаг к отставке, а Кроос бьёт рекорды