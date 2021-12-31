Бразилія перебуває у топ-країн з найгіршими показниками хворих на COVID-19, але для Неймара це не привід відмовитись від 5-денної вечірки на 150 осіб. Хоч і адвокати бразильця відхрещуються від цього "фестивалю", але видання The Sun підтверджує, що саме зірка ПСЖ є головним винуватцем свята.

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Елітні топ-моделі, серед яких – Кікі Пассо, Мішель Невіус, Джессіка Бартлетт та інші, спеціальним чартерним рейсом з Маямі вирушили у Ріо-де-Жанейро, де і було заплановане скандальне дійство. Дівчата не соромляться публікувати гарячі фото з місця подій.

За даними джерела, Неймар винайняв розкішний маєток вартістю понад 6 млн євро і витратив на гулянку близько 1 млн. Офіційним організатором заходу є агенція Fabrica, яка заявила про безпеку та дотримання усіх санітарних норм на вечірці.

Окрім моделей та оточення форварда ПСЖ, на святкування також завітали зірки спорту, шоу-бізнесу, а також інші впливові люди. У Бразилії називають подію "Неймаропалузою", на честь одного з наймасштабніших музичних фестивалів.

"Трофей "ідіот дня" вручається Неймару, за його 5-денну вечірку", – слова місцевого адвоката з прав людини Аруда Ботело. Черговий шквал критики від місцевого населення прилетів Неймару не лише за коронавірус, нападнику нагадують , що велика частина людей у Бразилії живе за межею бідності. Раніше Неймар заявляв, що витратив близько 1 млн євро на допомогу постраждалим від пандемії.

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