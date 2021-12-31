Бразилия находится в топ-стран с наихудшими показателями больных COVID-19, но для Неймара это не повод отказаться от 5-дневной вечеринки на 150 человек. Хотя и адвокаты бразильца открещиваются от этого "фестиваля", но издание The Sun подтверждает, что именно звезда ПСЖ является главным виновником торжества.

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Элитные топ-модели, среди которых – Кики Пассо, Мишель Невиус, Джессика Бартлетт и другие, специальным чартерным рейсом из Майами отправились в Рио-де-Жанейро, где и было запланировано скандальное действо. Девушки не стесняются публиковать горячие фото с места событий.

По данным источника, Неймар снял роскошный особняк стоимостью более 6 млн евро и потратил на гулянку около 1 млн. Официальным организатором мероприятия является агентство Fabrica, которое заявило о безопасности и соблюдении всех санитарных норм на вечеринке.

Кроме моделей и окружения форварда ПСЖ, на празднование также приехали звезды спорта, шоу-бизнеса, а также другие влиятельные люди. В Бразилии называют произошедшее "Неймаропалузой", в честь одного из самых масштабных музыкальных фестивалей.

"Трофей "идиот дня" вручается Неймару, за его 5-дневную вечеринку", – слова местного адвоката по правам человека Аруда Ботело. Очередной шквал критики от местного населения прилетел Неймару не только из-за коронавируса, нападающему напоминают, что большая часть людей в Бразилии живет за чертой бедности. Ранее Неймар заявлял, что потратил около 1 млн евро в помощь пострадавшим от пандемии.

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