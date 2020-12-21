Барселона має варіант з поверненням Неймара за 40 млн євро, – потенційний президент каталонського клубу Фарре
Жорді Фарре, який претендує на крісло президента Барселони, вже веде перемовини щодо трансферу зірки ПСЖ Неймара.
"Ми будемо раді Неймару, але перше, що він повинен зробити, це відмовитися від своїх вимог і попросити вибачення.
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Ми поговорили з його людьми, і вони сказали нам про "повернення додому". А кому не потрібен третій найкращий гравець у світі? Є варіант з підписанням Неймара, за яким він повернеться за 40-45 мільйонів євро", – цитує Фарре Goal.
У 2017-му ПСЖ викупив бразильця у Барси за рекордні 222 млн євро. Нагадаємо, нещодавно Неймар заявив, що хотів би знову пограти пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі.
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