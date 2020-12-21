"Ми будемо раді Неймару, але перше, що він повинен зробити, це відмовитися від своїх вимог і попросити вибачення.

Мессі приголомшив новою заявою про своє майбутнє в Барселоні – прихильність замінила обурення

Ми поговорили з його людьми, і вони сказали нам про "повернення додому". А кому не потрібен третій найкращий гравець у світі? Є варіант з підписанням Неймара, за яким він повернеться за 40-45 мільйонів євро", – цитує Фарре Goal.

У 2017-му ПСЖ викупив бразильця у Барси за рекордні 222 млн євро. Нагадаємо, нещодавно Неймар заявив, що хотів би знову пограти пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві