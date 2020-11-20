"Вважаю, що поки мені не надали шанс проявити себе в Динамо. У кожного тренера свої погляди на кадровий і тактичний потенціал команди.

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Я працював з двома тренерами Динамо – Михайличенко і Луческу. Намагався проявити себе і точно не був гірше за інших в плані самовіддачі. Я не знаю чому, але шанс зіграти, проявити себе на повну, мені так і не надали на даний момент.

Я не хотів сидіти в запасі, адже переходив в Динамо заради нового виклику. У футболі ти повинен отримувати практику, насолоджуватися грою. Я ж найчастіше виступав за дубль, пару раз потрапляю в заявку першої команди. Я дебютував за Динамо і зіграв 7 хвилин – це важко назвати шансом", – розповів Беніто в інтерв'ю Sportarena.

До слова, Беніто провів 9 матчів у складі Олімпіка у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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