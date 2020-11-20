Полузащитник Олимпика Бенито, права на которого принадлежат Динамо, поделился мыслями относительно своего неудачного периода в киевском клубе.

"Считаю, что пока мне не предоставили шанс проявить себя в Динамо. У каждого тренера свои взгляды на кадровый и тактический потенциал команды.

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Я работал с двумя тренерами Динамо – Михайличенко и Луческу. Пытался проявить себя и точно не был хуже других в плане самоотдачи. Я не знаю почему, но шанс сыграть, проявить себя на полную, мне так и не предоставили на данный момент.

Я не хотел сидеть в запасе, ведь переходил в Динамо ради нового вызова. В футболе ты должен получать практику, наслаждаться игрой. Я часто выступал за дубль, пару раз попадал в заявку первой команды. Я дебютировал за Динамо и сыграл 7 минут – это трудно назвать шансом", – рассказал Бенито в интервью Sportarena.

К слову, Бенито провел 9 матчей в составе Олимпика в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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