Гравці киян, які наразі виступають за донецький Олімпік на правах оренди, стали героями нового випуску SportArena TV.

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Ведучий запропонував гравцям кинути виклик президенту киян. Ігор Суркіс – знаний майстер набивання м'яча, сидячи на стільці. Журналіст пожартував, що той, хто зможе перевершити результат Суркіса, в нагороду повернеться в київську команду. Каргбо зумів набити 88 разів, а от у Беніто з цим виникли проблеми.

Додамо, що нинішньому сезоні обидва гравці провели по 8 матчів в УПЛ. Беніто забив два голи та віддав три результативні передачі, а Каргбо у своєму активі має лише один забитий м'яч.

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