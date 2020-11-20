Суркісу кинули виклик легіонери Динамо – призом має стати місце у київській команді
Футболісти Динамо Беніто та Ібрагім Каргбо викликали на челендж Ігоря Суркіса.
Гравці киян, які наразі виступають за донецький Олімпік на правах оренди, стали героями нового випуску SportArena TV.
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Ведучий запропонував гравцям кинути виклик президенту киян. Ігор Суркіс – знаний майстер набивання м'яча, сидячи на стільці. Журналіст пожартував, що той, хто зможе перевершити результат Суркіса, в нагороду повернеться в київську команду. Каргбо зумів набити 88 разів, а от у Беніто з цим виникли проблеми.
Додамо, що нинішньому сезоні обидва гравці провели по 8 матчів в УПЛ. Беніто забив два голи та віддав три результативні передачі, а Каргбо у своєму активі має лише один забитий м'яч.
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