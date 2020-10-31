Півзахисник Олімпіка Беніто забив перший гол в УПЛ у матчі 8-го туру чемпіонату проти Колоса.

Нігерієць відкрив рахунок на 17 хвилині, коли Тейшейра видав класну розрізну передачу, а Беніто втік від захисників та переграв голкіпера.

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Зазначимо, що це перший гол вінгера у чемпіонаті України, хоча він приєднався до Динамо ще взимку цього року.

До слова, Беніто провів 7 матчів у поточному сезоні у складі Олімпіка та відзначився двома асистами до початку матчу з Колосом.

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