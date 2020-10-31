Колос в чотирьох останніх матчах тричі зіграв внічию, а Олімпік крайні два поєдинки програв всуху, тож зустріч цих команд у Ковалівці обіцяла бути веселою. Підопічні Руслана Костишина розпочали її значно активніше: до 8-ї хвилини господарі провели вже три кутових та стільки ж ударів по воротах – Задоя з дистанції пробивав зависоко, замикання Костишина витягнув Кичак, а ще один постріл Дениса заблокували. Олімпік огризнувся на 10-й хвилині потужним пострілом Цимбалюка з-за меж штрафного, але Кучерук також не спав.

Беніто відзначився дебютним голом у чемпіонаті України

Поступово донеччани стали вирівнювати хід зустрічі. На 12-й хвилині одна з атак "олімпійців" завершилась ударом Тейшейри з гострого кута у зовнішній бік сітки, а вже на 17-й гості відкрили рахунок внаслідок передачі Максіма з лівого флангу під вихід Беніто віч-на-віч – орендований динамівець пробив поміж ніг Кучеруку, відзначившись дебютним голом в УПЛ. 0:1!

Після такого потужного старту зустрічі обидві команди збавили оберти. Матч збився до позиційної боротьби, в якій моменти виникали рідко, а їхня гострота залишала бажати кращого. Найцікавішими епізодами стали дальні удари Смирного (21 хвилина) та Задої (33-тя), які стали здобиччю Кичака. Олімпік огризнувся двома заблокованими пострілами Шахаба. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги донеччан.

Здавалося, що другий тайм ковалівці розпочнуть з навали на ворота гостей, однак активніше стартували "олімпійці". На 53-й хвилині вдалий рикошет призвів до ривка Шахаба до штрафного з передачею під удар Тейшейрі, але Кичак врятував у цій ситуації; на 56-й Шахаб сам пробивав головою метрів з шести, однак голкіпер знову парирував. Врешті-решт, Олімпік добився свого: Гавриш на краю карного майданчика збив Шахаба, арбітр призначив пенальті, а іранський нападник його реалізував – 0:2! Цікаво, що обидва голи ковалівці пропустили на 17-й хвилині кожного з таймів – прямо як тур тому з Минаєм.

Стривожений Руслан Костишин ще до другого голу випустив Селезньова та Ільїна, але в наступні 15 хвилин вони нічого, крім жовтої картки за симуляцію, не принесли. Олімпік теж нічого не створював, а головний тренер господарів продовжив нарощувати атакувальну міць – на поле вийшли Лисенко й Богданов. Останній на 70-й хвилині наважився на дальній удар, однак він виявився занадто неточним. Ігор Климовський, тим часом, зняв Шахаба й Тейшейру, кинувши у бій Каргбо та Альваренгу.

Колосу поступово вдалося перехопити ініціативу й кілька разів загострити ситуацію біля воріт, але моменти давалися дуже туго. По суті, до 85-ї хвилини нічого, окрім удару Драме повз власні ворота після подачі ковалівців з флангу, господарям створити не вдалося, однак чергова подача на 86-й призвела до пенальті – VAR помітив гру рукою в штрафному Олімпіка. Селезньов з "позначки" скоротив відставання в рахунку, однак відігратись ковалівцям так і не вдалося.

Таким чином, Олімпік набрав 12 очок, піднявшись на п'яту позицію в турнірній таблиці. Колос, маючи стільки ж залікових балів, йде шостим.

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