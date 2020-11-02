Полузащитник Олимпика Бенито, права на которого принадлежат Динамо, высказался о триумфе над Колосом в 8-м туре УПЛ.

"Хорошая игра, которая вновь возвращает нас на победный путь после серии неудач. Мы снова обрели уверенность в своих силах.

Бенито отличился дебютным голом в чемпионате Украины

Последние 15 минут игры были самыми сложными. Колос смог заработать пенальти и сократить отставание в счете. Давление на наши ворота усиливалось, но мы выстояли. Понравился баланс, который был у нас сегодня между линиями.

Мы играли компактно и грамотно в обороне. Кроме «одинадцатиметрового» даже не могу припомнить у соперника каких-то опасных моментов. Ну, может, один-два полумомента. Рад, что удалось забить, но важнее победа", – цитирует слова Бенито официальный сайт Олимпика.

Заметим, что в матче с Колосом хавбек отличился дебютным голом в УПЛ в своей карьере. Также этот мяч стал своего рода юбилейным – это 250 гол нигерийских игроков в чемпионатах Украины, сообщает сайт УПЛ.

К слову, Олимпик сумел минимально переиграть Колос в матче 8-го тура УПЛ (2:1).

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