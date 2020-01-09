Беніто чітко пояснив, чому його перехід в Динамо затримується

Нігерійський півзахисник Беніто підтвердив, що невдовзі приєднається до київського Динамо.

"Я підписав угоду з Динамо. Зараз просто чекаю, коли мій паспорт буде готовий, щоб я міг поїхати в Росію, а потім отримати українську візу. Після цього я пройду медогляд і приєднаюся до команди в Туреччині для підготовки до відновлення чемпіонату.

Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з Динамо

Я отримую багато повідомлень в соціальних мережах від фанатів Галатасарая. Складається враження, що вони зацікавлені в тому, щоб я перейшов у турецький чемпіонат", – сказав Беніто в коментарі AOIFootball.com.

Нагадаємо, 21-річний футболіст виступав за російський Тамбов з літа 2018 року. В поточному розіграші РПЛ він забив 1 гол у 8 матчах.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову