Француз не збирається залишатись у Евертоні та вже повідомив Рафаелю Бенітесу про бажання покинути клуб вже у це трансферне вікно, інформує Sky Sports. Дінь не грав за "ірисок" з 1 грудня.

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"Я хочу поставити запитання кожному вболівальнику чи колишньому гравцю. Що б ви сказали футболісту, який не хоче грати за клуб? Все просто. У мене була з ним пара бесід, Дінь сказав мені, що думає", – наводить видання слова Бенітеса.

Додамо, що Люка провів 15 поєдинків за Евертон у цьому сезоні, у яких відзначився 1 голом. Раніше повідомлялось, що Дінь точно не перейде в Ньюкасл, а ситуацію з захисником вивчав Челсі.

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