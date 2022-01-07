"Можливий дебют Миколенка та Паттерсона за Евертон в Кубку Англії? Ми добре знаємо обох гравців, їхній потенціал. Для початку їм потрібно звикнути. Перше тренування пройшло добре, новачки почали більше спілкуватися із партнерами по команді. В них все добре. Чи готові вони грати? Подивимося, у нас ще буде тренування.

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Якщо потрібно їх задіяти, то вони готові. Але Миколенко та Паттерсон не тренувалися протягом 15-20 днів. Можливо, один із них або обидва зіграють завтра. Я маю ще подивитися на те, як вони проявлять себе на вечірньому тренуванні. Але, як я вже казав, вони обоє пропустили 15 днів. Мені належить вирішити, чи готові вони до такої відповідальної гри", – цитує Бенітеса офіційний сайт Евертона.

Додамо, що матч проти Халл Сіті запланований вже на завтра, 8 січня, початок о 19:30. Вже через 3 дні "ірискам" належить зіграти з Лестером перенесений поєдинок 18-го туру АПЛ.

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