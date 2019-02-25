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Бенітес та Мартінес можуть очолити Лестер

17:59 129 Читать на русском
Бенітес та Мартінес можуть очолити Лестер
Рафаель Бенітес / соцмережі

Рафаель Бенітес та Роберто Мартінес можуть замінити Клода Пюеля на чолі Лестера.

Лестер продовжує шукати заміну Клоду Пюелю, який був звільнений після поразки від Крістал Пелас (1:4).

Роджерс – головний кандидат на заміну Пюеля в Лестері

За інформацією Sky Sports, на посаду претендують Брендан Роджерс, Рафаель Бенітес та Роберто Мартінес. Усі троє мають місце роботи в даний момент.

"Лиси" після 27 турів перебуває на 12 позиції в турнірній таблиці АПЛ та набрав 32 очки.

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