Бенітес та Мартінес можуть очолити Лестер

Рафаель Бенітес та Роберто Мартінес можуть замінити Клода Пюеля на чолі Лестера.

Лестер продовжує шукати заміну Клоду Пюелю, який був звільнений після поразки від Крістал Пелас (1:4).

Роджерс – головний кандидат на заміну Пюеля в Лестері

За інформацією Sky Sports, на посаду претендують Брендан Роджерс, Рафаель Бенітес та Роберто Мартінес. Усі троє мають місце роботи в даний момент.

"Лиси" після 27 турів перебуває на 12 позиції в турнірній таблиці АПЛ та набрав 32 очки.