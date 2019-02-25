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Бенитес и Мартинес могут возглавить Лестер

17:59 1 Читати українською
Бенитес и Мартинес могут возглавить Лестер
Рафаэль Бенитес / соцсети

Рафаэль Бенитес и Роберто Мартинес могут заменить Клода Пюэля во главе Лестера.

Лестер продолжает искать замену Клод Пюэль, который был уволен после поражения от Кристал Пэлас (1:4).

Роджерс – главный кандидат на замену Пюэля в Лестере

По информации Sky Sports, на должность претендуют Брендан Роджерс, Рафаэль Бенитес и Роберто Мартинес. Все трое имеют место работы в данный момент.

"Лисы" после 27 туров находится на 12 позиции в турнирной таблице АПЛ и набрал 32 очка.

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