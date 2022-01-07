"Возможен дебют Миколенко и Паттерсона за Эвертон в Кубке Англии? Мы хорошо знаем обоих игроков, их потенциал. Для начала им нужно привыкнуть. Первая тренировка прошла хорошо, новички стали больше общаться с партнерами по команде. У них все хорошо. Готовы ли они играть? Посмотрим, у нас еще будет тренировка.

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Если нужно их задействовать, они готовы. Но Миколенко и Паттерсон не тренировались в течение 15–20 дней. Возможно, один из них или оба сыграют завтра. Я должен еще посмотреть на то, как они проявят себя на вечерней тренировке. Но, как я уже говорил, они оба пропустили 15 дней. Мне предстоит решить, готовы ли они к такой ответственной игре", – цитирует Бенитеса официальный сайт Эвертона.

Добавим, что матч против Халл Сити намечен уже на завтра, 8 января, начало в 19:30. Уже через три дня "ирискам" предстоит сыграть с Лестером перенесенный поединок 18-го тура АПЛ.

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