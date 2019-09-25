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Бенфіка відкрила академію у Харкові

14:36 385 Читать на русском
Бенфіка відкрила академію у Харкові
Бенфіка відкрила спортивну школу у Харкові

Португальський клуб презентував вже другу футбольну школу в Україні.

Португальська Бенфіка відкрила в Україні вже другу дитячу футбольну школу, повідомляє Sportarena. Перша була відкрита у квітні цього року в Києві. Нова академія стала 65-ю для клубу: 50 з них базуються в Португалії, 15 – по всьому світу.

Горяїнов став тренером в академії Бенфіки

Уже традиційно проект представили легенда Бенфіки Луїзао, комерційний директор клубу Бернардо Фаріа де Карвалью, а також менеджер мережі академій Маріо Рейс. Головою харківської школи Бенфіки став колишній гравець лісабонського клубу і збірної України Сергій Кандауров.

До слова, раніше відомий екс-воротар Металіста Олександр Горяїнов заявив, що буде працювати в харківській академії лісабонців.

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