Бенфіка відкрила академію у Харкові

Португальський клуб презентував вже другу футбольну школу в Україні.

Португальська Бенфіка відкрила в Україні вже другу дитячу футбольну школу, повідомляє Sportarena. Перша була відкрита у квітні цього року в Києві. Нова академія стала 65-ю для клубу: 50 з них базуються в Португалії, 15 – по всьому світу.

Горяїнов став тренером в академії Бенфіки

Уже традиційно проект представили легенда Бенфіки Луїзао, комерційний директор клубу Бернардо Фаріа де Карвалью, а також менеджер мережі академій Маріо Рейс. Головою харківської школи Бенфіки став колишній гравець лісабонського клубу і збірної України Сергій Кандауров.

До слова, раніше відомий екс-воротар Металіста Олександр Горяїнов заявив, що буде працювати в харківській академії лісабонців.

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