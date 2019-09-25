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Бенфика открыла академию в Харькове

14:43 65 Читати українською
Бенфика открыла академию в Харькове
Бенфика открыла спортивную школу в Харькове

Португальский клуб представил уже вторую футбольную школу в Украине.

Португальская Бенфика открыла в Украине уже второй детскую футбольную школу, сообщает Sportarena. Первая была открыта в апреле этого года в Киеве. Новая академия стала 65-й для клуба: 50 из них базируются в Португалии, 15 – по всему миру.

Горяинов стал тренером в академии Бенфики

Уже традиционно проект представили легенда Бенфики Луизао, коммерческий директор клуба Бернардо Фариа де Карвалью, а также менеджер сети академий Марио Рейс. Председателем харьковской школы Бенфики стал бывший игрок лиссабонского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров.

К слову, ранее известный экс-вратарь Металлиста Александр Горяинов заявил, что будет работать в харьковской академии лиссабонцев.

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