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Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Ліон і Зеніт не виявили сильнішого

21:50 531 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Ліон і Зеніт не виявили сильнішого
Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Ліон і Зеніт не виявили сильнішого

Розпочався груповий етап Ліги чемпіонів: міланський Інтер несподівано зіграв унічию вдома, а французький Ліон не зумів вирвати перемогу над пітерським Зенітом.

90+3’ Ніколо Барелла
 
Пітер Олаїнка 64’
64’ Пітер Олаїнка
90+3’ Ніколо Барелла

Ліга чемпіонів 2019/20, груповий етап

Група F

Інтер – Славія Прага – 1:1

Голи: Барелла, 90+3 – Олаїнка, 64

Група G

Ліон – Зеніт – 1:1

Голи: Депай, 50 (пенальті) – Азмун, 41

Форвард Зеніта Азмун забив дебютний гол Ліги чемпіонів 2019/20 та встановив історичне досягнення

Міланський Інтер уже за підсумками першого матчу групового раунду ЛЧ погіршив власні шанси на вихід у плей-офф. Підопічні Антоніо Конте на власному полі не впоралися із празькою Славією. Матч із чеським грандом пройшов у рівній боротьбі та закономірно завершився внічию. На 64-й хвилині Самір Хандановіч потягнув неймовірний удар Зелени, та завадити Пітеру Олаїнка з кількох метрів добити м'яч у сітку вже не зумів. "Нерадзуррі" спробували переламати хід зустрічі та зуміли забити в компенсований час: Сенсі класно пробив зі штрафного, але влучив у перекладину, та Ніколо Барелла наважився пробити з льоту й не прогадав – 1:1. Отже, нічия на старті для міланців – не найкращий результат перед двома протистояннями з Барселоною і дортмундською Борусією.

Фактично на рівних грали й Ліон із Зенітом на Люм'єрі. Обидві команди створили чимало моментів, проте перший гол стався лише під завісу першого тайму. Це Сердар Азмун зіграв у стінку з Дзюбою, увірвався у штрафний майданчик і в один дотик класно переграв Лопеша. "Ткачі" відповіли відразу по перерві. На 50-й хвилині Мемфіс Депай впевнено реалізував пенальті, який сам і заробив після зіткнення із Оздоєвим. Увесь другий тайм команди провели в пошуках нагод вирвати 3 очки, але голів глядачі більше не побачили. Українець Ярослав Ракицький провів у складі Зеніта всі 90 хвилин.

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