Горяїнов став тренером в академії Бенфіки

Легенда Металіста Олександр Горяїнов приєднався до тренерського штабу академії Бенфіки в Україні.

Академія лісабонської Бенфіки в Україні у своєму Facebook повідомила, що Олександр Горяїнов став частиною штабу у Харкові.

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Останнім місцем роботи легендарного голкіпера був харківський Металіст 1925, з яким він не зміг пробитись в УПЛ, посівши 4 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.

До речі, Горяїнов протистояв Бенфіці восени 2008 року у груповому етапі Кубка УЄФА. Тоді Металіст мінімально переміг на Да Луж (1:0).