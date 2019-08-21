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Горяїнов став тренером в академії Бенфіки

08:00 876 Читать на русском
Горяїнов став тренером в академії Бенфіки
Олександр Горяїнов / ФК Металіст 1925

Легенда Металіста Олександр Горяїнов приєднався до тренерського штабу академії Бенфіки в Україні.

Академія лісабонської Бенфіки в Україні у своєму Facebook повідомила, що Олександр Горяїнов став частиною штабу у Харкові.

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Останнім місцем роботи легендарного голкіпера був харківський Металіст 1925, з яким він не зміг пробитись в УПЛ, посівши 4 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.

До речі, Горяїнов протистояв Бенфіці восени 2008 року у груповому етапі Кубка УЄФА. Тоді Металіст мінімально переміг на Да Луж (1:0).

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Металіст Металіст Бенфіка Бенфіка Металіст 1925 Металіст 1925 Олександр Горяїнов Олександр Горяїнов
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