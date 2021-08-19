Нападник Бенфіки Джан-Лука Вальдшмідт може повернутись у чемпіонат Німеччини до завершення літнього трансферного вікна.

Вольфсбург проявляє інтерес у трансфері Вальдшмідта у поточне трансферне вікно, повідомляє SportBuzzer.

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Наразі сторони далекі від домовленості, а у послугах нападника також зацікавлений ПСВ. Цікаво, що у контракті Вальдшмідта з "орлами" прописана клаусула у розмірі 88 млн євро.

До слова, у поточному сезоні німець класно стартував у складі Бенфіки, забивши 2 голи у 2 матчах чемпіонату. У минулому сезоні Вальдшмідт відіграв 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 10 забитими м'ячами та 4 асистами.

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