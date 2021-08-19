Нападающий Бенфики Джан-Лука Вальдшмидт может вернуться в чемпионат Германии до конца летнего трансферного окна.

Вольфсбург проявляет интерес в трансфере Вальдшмидта в текущее трансферное окно, сообщает SportBuzzer.

Ассист Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – ПСВ – 2:1

Сейчас стороны далеки от соглашения, а в услугах нападающего также заинтересован ПСВ. Интересно, что в контракте Вальдшмидта с "орлами" прописана клаусула в размере 88 млн евро.

К слову, в текущем сезоне немец классно стартовал в составе Бенфики, забив 2 гола в 2 матчах чемпионата. В прошлом сезоне Вальдшмидт сыграл 41 матч во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 4 ассистами.

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