ПСВ дав бій Бенфіці у Лісабоні, але уникнути поразки не зміг. Звіт про першу зустріч команд у плей-офф кваліфікації ЛЧ читайте на "Футбол 24".

Бенфіка без проблем пройшла Спартак у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ, але у плей-офф лісабонцям не пощастило потрапити на ПСВ. Нідерландський колектив потужно розпочав новий сезон, вигравши усі шість матчів – причому Галатасарай ейндховенці розгромили з рахунком 5:1, Аякс у Суперкубку вони знищили не менш помпезно (4:0), а Мідт'юллан пропустив стільки ж за дві зустрічі. Багато вболівальників та експертів вважали, що "орлам" буде не до снаги пройти настільки потужного суперника.

Асист Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – ПСВ – 2:1

Втім, підопічні Жорже Жезуса теж вдало стартували, вигравши всі 4 матчі. У двох останніх яскраво про себе заявив Яремчук, який створив другий гол у поєдинку зі Спартаком і оформив гол+пас у зустрічі проти Ароки в чемпіонаті. Після такого дебюту Романа прогнозовано поставили у стартовий склад.

Бенфіка здорово розпочала гру проти ПСВ, тримаючи м'яч під контролем і сідаючи в п'ятірку захисників при його втраті. Ейндховенці звикли атакувати широко, але на Да Луж вони несподівано залишились без простору – і без моментів. Бенфіка теж не форсувала події, але вже на 10-й хвилині команда Жорже Жезуса відкрила рахунок! В цьому допоміг Яремчук, який підхопив м'яч перед штрафним і запустив проникну передачу на лівий край – Рафа Сілва звідти покотив у дальній кут. 1:0!

Після цього "орли" відкотилися назад у надії на контратаки, однак в наступні 15 хвилин нічого цікавого не відбувалося. Гостям не вистачало ідей на чужій половині, а лісабонці діяли занадто пасивно. Тиша була порушена на 27-й хвилині, коли Рафа Сілва вийшов віч-на-віч з Дроммелем внаслідок пасу п'яткою від Піцці – нападник спробував перекинути голкіпера, але не зміг. Та ще й в офсайд заліз.

ПСВ через дві хвилини несподівано забив: Захаві отримав розрізну передачу з глибини, увійшов у штрафний, прибрав захисника й красиво запустив м'яч у дальню дев'ятку – втім, гол не зарахували через положення поза грою. Момент, однак, окрилив ейндховенців: вже на 32-й хвилині Захаві ледь не замкнув простріл на лінію воротарського, а на 34-й Гакпо, прийнявши закидання з глибини, увірвався на край штрафного й пробив – Влаходімос парирував!. Бенфіка огризнулася діагоналлю на Піцці та ударом з лету з правого краю карного майданчика, але точності нападнику забракло.

В такому відкритому режимі матч тривав до 41-ї хвилини, коли Бенфіка забила другий гол внаслідок подачі з кутового та скидки Отаменді на лінію воротарського. М'яч пройшов повз Яремчука й опинився в ногах у Вайгля, а той з близької відстані легко розстріляв ворота – 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

Другий тайм розпочався з гойдалок і дуже небезпечних моментів. Перший з них стався вже за дві хвилини після відновлення гри, коли Яремчук вийшов практично віч-на-віч з Дроммелем і пробив повз праву стійку (втім, у Роми був офсайд). ПСВ на 49-й огризнувся розіграшем кутового з пострілом Захаві під поперечку, який витягнув Влаходімос, а "орли" одразу ж провели атаку з дальнім ударом Рафи Сілви – і знову м'яч пройшов поруч з каркасом!

Зрештою, гойдалки завершились на 51-й хвилині ефектним ривком Гакпо через півполя зі зміщенням у центр на дриблінгу. В завершенні проходу Коді наважився пробити метрів з 26-ти – м'яч зачепив Отаменді й полетів у праву "шістку", а Влаходімос трішечки проспав цей момент. 2:1!

Бенфіка одразу пішла відновлювати гандикап. Кілька разів господарі небезпечно вривались у карний майданчик, а Яремчук навіть стріляв метрів з 17-ти (у захисника), але якісних моментів "орли" створити не змогли. Ейндховенці ж в середині другого тайму почали вигравати єдиноборства й нічийні м'ячі на чужій половині поля, що вилилось у серію гольових нагод. Лісабонці явно почали втрачати контроль над грою.

Так, на 63-й хвилині Гьотце отримав закидання від Гакпо після розіграшу кутового й опинився прямо перед Влаходімосом, але переграти голкіпера Маріо не зумів! На 70-й у штрафний Бенфіки пройшов простріл, який Веріссімо підрізав у дальній кут власних воріт, однак Влаходімос в останню мить вигріб м'яч з лінії. На 76-й же Гакпо дали завдати удар метрів з 20-ти – Влаходімос парирував!

Ще за п'ять хвилин до пострілу Коді тренерський штаб Бенфіки провів одразу чотири заміни, знявши й нашого Яремчука. Жорже Жезус посилив оборону, випустивши Алмейду й додавши в опорну зону Мейте – деякий час цей хід не приносив дивідендів, але ближче до 80-х хвилин "орлам" вдалося заспокоїти матч. Гра настільки заспокоїлась, що до завершення основого часу команди не створили жодного моменту.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Бенфіки. Матч-відповідь проведуть 24 серпня в Ейндховені.

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