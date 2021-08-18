Бенфіка приймає ПСВ у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Бенфіка – ПСВ.

Український нападник лісабонців Роман Яремчук з'явився у стартовому складі й уже на 10-й хвилині допоміг відкрити рахунок.

Бенфіка – ПСВ: онлайн-трансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Бенфіка провела стрімку атаку, м'яч опинився у Яремчука, який у непростій ситуації зумів переправити його на Рафу Сілву. Останній без проблем переграв голкіпера нідерландців.

До слова, сьогодні форвард збірної України проводить лише третій матч за Бенфіку. На вихідних Яремчук блискуче дебютував у чемпіонаті Португалії, оформивши гол+асист.

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